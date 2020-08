Duizenden ontslagen bij Booking.com: 'De weg naar herstel is nog lang'

De klap waarvan je wist dat die zou komen. De duizenden ontslagen die Booking.com vandaag bekendmaakte, hingen al maanden in de lucht. Want met het instorten van het internationaal vliegverkeer door het coronavirus werd een belangrijk deel van het verdienmodel weggeslagen.

"Het internationaal reizigersverkeer viel weg, toeristisch en zakelijk", zegt Thijs Geijer, econoom bij ING. "Bijvoorbeeld reizigers uit Azië en de Verenigde Staten die niet goed thuis zijn in Europa, gebruiken Booking.com veel. Maar zij konden niet meer vliegen. En boekten dus ook geen hotels meer."

De vraaguitval in de hotelmarkt wordt in vele tientallen procenten uitgedrukt en raakt vooral steden die het moeten hebben van massatoerisme en zakelijke activiteiten, zoals trainingen en congressen. Dat Booking.com en de hotelmarkt nauw verweven zijn, wordt gemarkeerd door de bekendmaking, ook vandaag, van het ontslag van duizend medewerkers bij Accor, Europa's grootste hotelketen.

2023

Stef Driessen, econoom bij ABN Amro, verwacht dat de toeristische markt in 2023 weer terug zal zijn op het niveau van 2019. "De wereldwijde toeristische bestedingen groeiden in de periode 1995-2019 met gemiddeld 5,9 procent per jaar," zegt Driessen. "Ondanks twee diepe economische recessies, ondanks aanslagen en ondanks pandemieën als SARS en MERS."

Voor de zakelijke hotelmarkt ziet de toekomst er minder florissant uit. Driessen: "Vooral congressteden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht worden keihard geraakt. Voor en na de zomer zijn ontzettend veel trainingen en congressen geannuleerd vanwege de onzekerheid en de anderhalvemetermaatregelen." De vraaguitval in de zakelijke markt zal deels niet herstellen, zo is de verwachting, omdat door de reisbeperkingen alternatieven voor fysieke ontmoetingen een vlucht hebben genomen, zoals video conferencing en online trainingen.

Lange weg

De bange vraag die de hotelbranche zich stelt, en dus ook bedrijven als Booking.com en soortgenoot Expedia, is: is het ergste voorbij, of moet de grootste klap nog komen? "Het dieptepunt ligt wel achter ons. Maar de weg naar herstel is nog lang", zegt Geijer. Los van een mogelijke tweede golf en landen die plotseling op oranje of rood springen."

Booking.com komt donderdag met kwartaalcijfers. Mogelijk wordt dan meer bekend over hoeveel ontslagen er precies gaan vallen en waar.