Weekcijfers corona: virus woekert voort, vooral in Rotterdam en onder jongeren

Dat betekent dat het aantal mensen dat anderen kan besmetten, ruim vier keer zo groot is als een maand geleden.

Corona-koploper

Regionaal zijn de verschillen groot: Rotterdam is de onbetwiste corona-koploper van Nederland, terwijl in 102 gemeenten helemaal geen coronabesmetting is vastgesteld.

In Rotterdam waren afgezet tegen 10.000 inwoners de afgelopen twee weken ongeveer 12,5 besmettingen. Dat is het meest van alle gemeenten.

Ook in absolute zin staat Rotterdam aan kop, met 812 nieuwe besmettingen in twee weken. Amsterdam staat op nummer twee, met 576 besmettingen. Ook afgezet tegen het aantal inwoners is dat relatief veel. In de oostelijke helft van het land valt het aantal besmettingen relatief mee, vergeleken met het westen.