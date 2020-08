Vier op de tien vleeskuikenbedrijven in overtreding, zegt de NVWA

Pluimveehouders houden zich nog altijd niet goed genoeg aan de regels. Bij vier op de tien vleeskuikenbedrijven zijn vorig jaar overtredingen vastgesteld, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van een steekproef.

Het gaat om het niet naleven van de regels voor de hoeveelheid licht in stallen, slechte kwaliteit van het strooisel of het houden van te veel kuikens in de stallen. Ook hadden sommige bedrijven de administratie niet goed op orde.

De NVWA vraagt bijvoorbeeld naar informatie over het gewicht bij de slacht en de zogeheten voetzoollaesies, pijnlijke ontstekingen aan de pootjes. Deze ontstekingen kunnen ontstaan als het strooisel in een stal te nat is.

Dat kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld onvoldoende ventilatie of lekkages. Volgens de NVWA zijn deze ontstekingen een goede graadmeter voor de mate van dierenwelzijn in vleeskuikenstallen.

Boete of waarschuwing

Jaarlijks worden er miljoenen kuikens geslacht in Nederlandse slachthuizen. Dierenartsen van de NVWA controleren of de op het slachthuis aangevoerde dieren niet te veel verwondingen in de stal hebben opgelopen.

Vorig jaar kreeg ruim een kwart van alle vleeskuikenbedrijven in Nederland een boete of een waarschuwing van de NVWA.