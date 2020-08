Aantal positieve coronatests bijna verdubbeld: minder tests, meer besmettingen

Er zijn grote regionale verschillen. Zuid-Holland kent verreweg de meeste besmettingen, met 33 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Ook in Noord-Holland en Zeeland is het aantal besmettingen relatief hoog. In Drenthe nam het aantal besmettingen juist af van 3,2 naar 1 per 100.000 inwoners.

Ziekenhuis

Er werden de afgelopen week 44 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, de week ervoor waren dat er 23.

De zogeheten r-waarde, die aangeeft hoeveel mensen een coronapatiënt gemiddeld besmet, is gedaald van 1,40 naar 1,20. De berekende r-waarde loopt enkele weken achter. De meest actuele waarde is van 17 juli.