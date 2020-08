'Regering van Desi Bouterse laat paar miljard euro schuld na'

De Surinaamse oud-president Desi Bouterse heeft een overheidsschuld van ruim 2,5 miljard euro achtergelaten, vooral aan buitenlandse leningen. Ook heeft hij de huidige regering opgescheept met extra salariskosten: vlak voor de verkiezingen nam hij een paar duizend ambtenaren extra aan. Dat kost het land bijna zeven miljoen euro per maand.

"We wisten dat het niet mooi zou zijn wat we zouden aantreffen. Er is duidelijk sprake van financieel mismanagement", zei de pas aangetreden president Chan Santokhi op een persconferentie. Hij noemde de werkwijze van zijn voorganger "onethisch, onbehoorlijk, oneerlijk, zeer teleurstellend en heel erg voor het Surinaamse volk".

Santokhi haalde ook hard uit naar oud-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Die zou een paar dagen voor de inauguratie van de nieuwe regering ruim 30 miljoen euro hebben laten overboeken naar de rekening van een woningbouwfonds. Dat zou hij hebben gedaan om de nieuwe regering in verlegenheid te brengen; die zou dan te weinig geld hebben om salarissen te betalen. Het is niet duidelijk of die betalingsproblemen zich ook hebben voorgedaan.

'Oud-minister is gevlucht'

Hoefdraad wordt verdacht van elf strafbare feiten. Er geldt een uitreisverbod voor hem, maar er circuleren berichten dat hij is gevlucht naar buurland Guyana.

De nieuwe regering wil snel de economie hervormen, onder meer door een effectievere inning van de belastingen. Verder worden bepaalde subsidies stopgezet en met het buitenland worden nieuwe afspraken gemaakt over het terugbetalen van leningen.

Volgens president Santokhi zijn de maatregelen nodig om Suriname weer gezond te maken. ''Het is tijdelijk en het zijn kleine offers. Maar het zal veel opleveren, zoals werkgelegenheid, nieuwe investeerders en bijvoorbeeld een betere beschikbaarheid van medicijnen. Geef ons de ruimte en de ondersteuning en het komt goed met Suriname", zei Santokhi.