Coronacrisis leidt tot winnaars en verliezers onder winkeliers

Het tweede kwartaal is voor veel van deze winkels een belangrijke periode. Na het vierde kwartaal wordt in deze periode het meest verkocht, zegt Jaarsma. "In het vierde kwartaal heb je natuurlijk de feestdagen, waardoor mensen veel kopen. In het eerste en derde kwartaal gaan mensen veelal op vakantie en gaat het geld daarnaartoe. In het tweede kwartaal hebben mensen net hun vakantiegeld binnen en wordt er best wat uitgegeven."

Voor schoenenwinkels is een omzetdaling van 25 procent dan ook een enorme klap, zegt Jaarsma. "Normaal halen schoenenwinkels in deze periode zo'n 28 procent van hun jaaromzet binnen. Nu is dat een daling van meer dan 50 procent. Dat is gigantisch."

Vervelende tijd

Volgens het CBS verwacht een deel van ondernemers dat de omzet in het derde kwartaal zal afnemen. Ook wordt uitgegaan van minder personeel. De winkels richten zich meer op online en daarbij is er minder financiële ruimte om alle medewerkers aan te houden.

Het aantal faillissementen komt overeen met dezelfde periode vorig jaar. Jaarsma: "Veel winkels hebben nog op overheidssteun kunnen terugvallen en hebben het zo kunnen uitzingen, of ze zijn zich gaan richten op online. Maar voor ondernemers met een omzetdaling van 30 procent en een voorraad kleding die je niet meer kwijtraakt, is het een hele vervelende tijd."