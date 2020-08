Cliënt ggz-instelling Eindhoven aangehouden na dood patiënt

De politie heeft een 55-jarige cliënt van ggz-instelling De Grote Beek in Eindhoven aangehouden in verband met de dood van een medepatiënt. Het slachtoffer was 81 jaar, meldt de politie. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd in de kliniek.

De hulpdiensten kregen vanmorgen een melding binnen van een sterfgeval in de instelling. De man was 's nachts onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. De politie houdt er daarom rekening mee dat het gaat om een misdrijf. Welke omstandigheden dit zijn, wil de politie niet zeggen.

De patiënten zaten samen op een afdeling. Daarbij is in principe altijd toezicht, ook in de nachtelijke uren, zegt de kliniek.

In de instelling is sporenonderzoek gedaan. Verder zijn camerabeelden bekeken en getuigen gehoord. De kliniek is ook een intern onderzoek begonnen. "Het is een tragische gebeurtenis met veel impact voor familie, mede-cliënten en medewerkers", staat in een verklaring.