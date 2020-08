Noordrijn-Westfalen voert mondkapjesplicht in op scholen

Weinig strategie

Over de mondkapjesplicht in het onderwijs is overigens weinig discussie in Duitsland, zegt NOS-correspondent Wouter Zwart. "Men is er wel van overtuigd dat ze werken en nodig zijn". Desondanks zijn er in het land wel zorgen rondom het heropenen van de scholen.

Ouders en de vakbond van onderwijzers vinden bijvoorbeeld dat het aan een duidelijke strategie ontbreekt voor als het aantal besmettingen weer oploopt. Zwart: "Alleen Beieren heeft hiervoor een stappenplan bedacht. Verder zijn ze bezorgd dat de klaslokalen niet goed geventileerd worden."

In het land zijn tot dusver ongeveer 212.000 besmettingen geregistreerd en zijn voor zover bekend 9100 mensen overleden aan het virus. Nog niet volledig duidelijk is in hoeverre kinderen een rol spelen in de verspreiding van het virus: wetenschappers zijn het hier nog niet over eens. Het RIVM, dat zich baseert op meerdere onderzoeken, houdt het erop dat de rol van kinderen bij de verspreiding beperkt is.