Moeder in Haaksbergen verdacht van wurgen pasgeboren baby

Een 30-jarige moeder uit Haaksbergen die al maanden in voorarrest zit, wordt ervan verdacht dat ze haar pasgeboren zoontje heeft vermoord. Dat bleek vanmorgen tijdens het begin van de rechtszaak. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat ze haar baby met de ceintuur van haar badjas heeft gewurgd, meldt RTV Oost.

De moeder was vanmorgen niet aanwezig bij de zitting. Wel heeft ze een verklaring afgelegd bij de politieverhoren maar die was summier. Ze zegt zich niks meer te kunnen herinneren van de bewuste nacht. "Zoek het maar uit, onderzoek zal het wel uitwijzen", aldus de moeder.

Na de dood van haar zoontje schakelde ze geen medische hulp in. Wel verstuurde ze volgens justitie appjes 'over koetjes en kalfjes' naar anderen.

Gruwelijke details

Justitie maakte tijdens de zitting bekend dat de vrouw haar baby met opzet 'verwondingen heeft toegebracht op het lichaam', zoals de aanklacht luidt. De baby had een schedelbreuk van 8 centimeter en een bloeduitstorting op de tong.

De moeder wordt moord ten laste gelegd, omdat ze haar zoontje volgens het OM met een vooropgezet plan om het leven heeft gebracht. Als dit niet bewezen kan worden, wil het OM dat de rechtbank de vrouw veroordeelt wegens doodslag.

De zaak kwam aan het licht toen de vrouw en haar partner zich in de nacht voor Eerste Paasdag met het kind in het ziekenhuis van Enschede meldden. De omstandigheden waaronder dat gebeurde waren verdacht, waarop artsen de politie inschakelden.

Videoreconstructie

In en om de woning van het stel in Haaksbergen is onderzoek gedaan door forensisch experts. Weer later volgde een videoconstructie. Daar was de moeder ook bij. Op haar aanwijzingen werd op beeld vastgelegd hoe die fatale nacht er volgens haar uit had gezien. Tot slot zette een zoekteam van Defensie speciale radarapparatuur in, waarmee door muren en in de grond gekeken kan worden.

Nadat de ouders een eerste verklaring hadden afgelegd, kwamen ze weer vrij. De moeder werd enkele dagen later alsnog aangehouden. Ook de vader was in eerste instantie verdachte, maar dat is hij intussen niet meer.

De moeder is al eens eerder bevallen van een kind dat maar heel kort leefde. In beide gevallen wist haar omgeving niet dat ze zwanger was. Tegenover vrienden en familie zei de vrouw dat ze dat zelf ook niet wist.

Vanmorgen was de pro forma-zitting. Naar verwachting zal eind dit jaar, begin volgend jaar de rechtszaak inhoudelijk worden behandeld.