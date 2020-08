Duizenden studenten willen compensatie voor collegegeld

Studenten willen geld terug van hun universiteit of hogeschool. Een petitie met die strekking is al door duizenden studenten ondertekend.

Tijdens de coronacrisis volgden studenten aangepaste colleges online. Ook na de zomervakantie worden de meeste colleges op universiteiten en hogescholen nog op afstand gegeven, tot onvrede van studenten.

Zij willen een deel van hun collegegeld terug. Niet alleen voor de afgelopen maanden, ze eisen ook compensatie voor het komende studiejaar.

Sema Keskin is derdejaars psychologiestudent in Tilburg en startte de petitie in maart. Inmiddels is die 6000 keer ondertekend.

Colleges chaotisch

Zij zegt dat de online-colleges erg chaotisch verlopen. Ook waren docenten en professoren onbereikbaar. "Dat gaf ons veel stress." Verder kan er slechts beperkt gebruik worden gemaakt van faciliteiten zoals de bibliotheek.

Keskin vond de gang van zaken niet acceptabel. "Waarom betaal ik nog per maand een bedrag collegegeld?" Toen medestudenten haar gelijk gaven, begon ze de petitie.

Een derde terug

De psychologiestudent betaalt voor het komende jaar iets meer dan 2100 euro. Zij zou graag zien dat ongeveer een derde van het collegegeld wordt gecompenseerd.

In een reactie zegt het ministerie van Onderwijs dat er nu geen plannen zijn voor een compensatie voor het komende jaar. "Na de vakantie is er ook weer meer onderwijs mogelijk", zegt een woordvoerder.