Afschot 6000 wilde zwijnen op de Veluwe, 'ze eten het bos op'

Van de ongeveer 7500 wilde zwijnen op de Veluwe worden er de komende tijd 6000 doodgeschoten, zegt Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland. De dieren veroorzaken veel schade aan de omgeving als hun aantal toeneemt.

Elk jaar worden er wilde zwijnen doodgeschoten op de Veluwe. De laatste jaren zijn dat er telkens duizenden. Dat komt doordat wilde zwijnen maar weinig natuurlijke vijanden hebben en er veel voedsel is voor de dieren.

Faunabeheereenheid, landbouwers, Staatsbosbeheer, de Dierenbescherming en andere betrokkenen hebben nauwkeurig gekeken naar de Veluwe en bepaald hoeveel wilde zwijnen er zouden moeten rondlopen in het gebied. "Je wil wel zwijnen zien, maar je bos moet niet worden opgegeten", zegt een woordvoerder van de FBE. Er is volgens hem besloten dat twee wilde zwijnen per honderd hectare gewenst zijn en dat maakt dat er maximaal 1500 wilde zwijnen op de Veluwe mogen rondlopen.

De woordvoerder wijst erop dat wilde zwijnen met hun neus in de bodem van de Veluwe wroeten, op zoek naar eten. "Alle plantjes die nu groeien, worden overhoop gehaald waardoor je hele bosverjonging door wilde zwijnen wordt vernietigd. Je houdt alleen meer bomen over. Geen kleine plantjes betekent geen insecten en dat betekent weer geen zangvogels. Alles zou in disbalans raken."

De wolf

Wilde zwijnen hebben wel een natuurlijke vijand: wolven. En hoewel er daar steeds meer van rondlopen op de Veluwe, eten ze nog onvoldoende wilde zwijnen om het evenwicht te herstellen. "Afschot is noodzakelijk om de populatie in bedwang te houden."

De dieren worden tot 1 april volgend jaar geschoten. De komende tijd moet er al veel gebeuren. Binnen een paar maanden vallen er weer veel eikels en beukennoten, eten waar wilde zwijnen gek op zijn. "Als die vallen, verdwijnen de wilde zwijnen in het bos." Dan zijn ze volgens de woordvoerder niet meer zo makkelijk te vinden.

Tegenstanders van de jacht, zoals de Faunabescherming, zeggen dat er zo veel dieren afgeschoten worden omdat jagers dat graag doen. "Die willen veel schieten, dus die zorgen ervoor dat er veel voedsel in het veld is", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. "De jagers creëren met veel voedsel eigenlijk de jacht voor de volgende jaren."