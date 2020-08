'Auto vliegt in brand na botsing met politiewagen in Oss'

Bij een ongeluk vannacht in Oss is een gewonde gevallen en een politieauto flink beschadigd geraakt. Een andere auto vloog in brand. Mogelijk is de personenauto tegen de politiewagen gebotst. Volgens omstanders raakte de agent die de politieauto bestuurde, gewond.

Het slachtoffer zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe het met de agent gaat is niet duidelijk. Over de inzittende van de andere auto is ook nog niets bekend.

Er is veel onduidelijk over het incident. Het lijkt erop dat de auto van achteren op de politiewagen is gebotst, meldt Omroep Brabant. De auto is daarna mogelijk de bosjes ingereden en tot stilstand gekomen. Daar is het voertuig in brand gevlogen. Wat eraan vooraf is gegaan, is nog niet duidelijk. De politie komt later met meer informatie.

De achterzijde van de politieauto is flink gedeukt. Op straat lagen na het ongeluk brokstukken van de auto's.

Volgens omstanders raakten nog twee auto's beschadigd.