Omzet PostNL omhoog dankzij al die onlineaankopen in coronatijd

Tijdens de eerste drie volledige maanden dat Nederland in lockdown was, heeft PostNL flink meer pakketten bezorgd. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal pakjes met 25 procent.

Volgens topvrouw Herna Verhagen heeft het coronavirus het gedrag van de consument veranderd. Meer mensen zijn online gaan shoppen. Daardoor steeg niet alleen het aantal kopers dat gemiddeld of vaak online iets bestelt, maar besloten ook meer mensen voor het eerst iets via internet te kopen.

De enorme toename heeft de omzet van PostNL omhoog gestuwd: van 681 miljoen naar 789 miljoen euro.

Het bedrijf heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de bezorgcapaciteit voor pakketten dan ook met 40 procent verhoogd. Komende tijd zal het de capaciteit verder verhogen.

Terwijl de pakketbezorging flink groeide in de coronacrisis, daalde de hoeveelheid brievenbuspost. In de eerste weken van de pandemie stuurden we weliswaar meer kaartjes aan elkaar, maar dat kon de daling door uitgestelde advertentiecampagnes per post niet goedmaken.