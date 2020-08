'Na vijftig jaar middel in zicht tegen dodelijk RS-virus bij kinderen'

Na vijftig jaar onderzoek is er een eenvoudige aanpak in beeld waarmee het RS-virus, een ziekte die elke winter volle kinder-ic's veroorzaakt, kan worden afgeweerd. Dat meldt de Volkskrant.

Het RS-virus is wereldwijd de tweede doodsoorzaak bij jonge kinderen. Door het virus, dat ernstige luchtweginfecties kan veroorzaken, belanden in Nederland jaarlijks tweeduizend kinderen in het ziekenhuis, van wie 150 tot 200 op de IC.

Eén injectie

Een recent internationaal onderzoek wijst uit dat het virus kan worden afgeweerd met één injectie met een antistof, die pasgeboren kinderen een heel jaar beschermt tegen de ziekte. "Dit verandert alles", zegt kinderarts Louis Bont van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in de krant. Hij was zelf niet betrokken bij het onderzoek.

De antistof werd gegeven aan bijna duizend te vroeg geboren kinderen, een groep die extra risico loopt om ernstig ziek te worden van het RS-virus. In de winter die volgde was het aantal ziekenhuisopnames in die groep bijna 80 procent lager dan in de controlegroep, staat in de studie.

Om te achterhalen of de antistof bij alle kinderen effectief is, wordt het onderzoek herhaald bij kinderen die niet te vroeg zijn geboren.