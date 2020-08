Het gaat goed met de bakker, groenteboer en slagerij: 'Alles hier is lekker'

Veel groenteboeren, bakkers en slagers hebben de afgelopen maanden hun omzetten fors zien stijgen. Vooral groentewinkels en slagers zagen de verkopen toenemen met 30 à 40 procent.

Volgens cijfers van marktonderzoeker GfK gaat het om zo'n 55 miljoen euro extra omzet voor de speciaalzaken. Het bureau onderzocht in de 'coronamaanden' april, mei en juni het koopgedrag van een panel van 10.000 huishoudens.

GfK-onderzoeker Joop Holla heeft het in dertig jaar nog niet meegemaakt dat de 'kleine zelfstandige' op de hoek weer wat marktaandeel terugpakt van grote supermarkten als Albert Heijn, Jumbo, Plus en Lidl. "Het gaat tegen de trend in dat de afgelopen jaren zelfs honderden groenteboeren, slagerijen en bakkers hun deuren moesten sluiten", zegt hij.

"Eten kopen gaat steeds meer om gemak, dan is de supermarkt een uitkomst. Nu men in de coronacrisis meer tijd thuis doorbracht én niet buiten de deur kon eten, wil je jezelf thuis verwennen. Dat genieten wordt beter ingevuld door de speciaalzaak dan door de supermarkt."

Inga Blokker, directeur van The Food Research Company, zoekt de verklaring ook grotendeels in de 'genietmomentjes' waar speciaalzaken volgens haar voor zorgen. "Daarnaast speelt ook de supermarktangst een rol. Je moet misschien wel even in de rij staan bij de bakker, maar er zijn geen honderden mensen binnen. En tijdens de lockdown heerste heel erg de gedachte om lokale ondernemers te steunen."

Slagers met webshop

Volgens het onderzoek van GfK is de omzet van slagers met 36 procent toegenomen, supermarkten zagen hun omzet in dezelfde producten met 17 procent stijgen. Slager Paul Brands in Goirle heeft al sinds 14 weken topdrukte: "Door de crisis koken mensen meer thuis en gaan ze naar de slager. Een week voor de lockdown zijn we ook met onze webshop begonnen, dat was een schot in de roos."

De catering is dan wel volledig weggevallen, maar de 20 tot 25 procent extra klanten in de winkel maken dat goed.

Brands: "Het leuke is dat de mensen blijven terugkomen. Daar moeten we ons best voor blijven doen." Zo beaamt ook een klant: "Ik kom veel liever hier bij mijn eigen winkels dan bij de supermarkt. Alles hier is lekker."

Waardebonnen

Jos Weijers van Vereniging van Keurslagers wijdt de populariteit naast het thuis zitten en sluiten van de horeca ook aan het online bestellen. "De meeste slagerijen hadden die mogelijkheid helemaal niet, maar nu heeft bijna iedereen het wel. Dat heeft een grote impuls gegeven."

Niet alle 380 Keurslagers hebben hun omzet zien stijgen. Bij sommigen was het juist minder druk, bijvoorbeeld doordat kantoormedewerkers wegvielen die voor hun lunch bij de slager kwamen. "Maar", zegt Weijers, "inmiddels zijn we ook benaderd door Thuisbezorgd. Degenen die op het werk bij de kantine of slagerij wat halen, bestellen dat nu thuis."

Ook waardebonnen doen het goed. Werkgevers die in het voorjaar hun werknemers trakteren op een bedrijfsbarbecue, gaven daar dit jaar vaak een cadeaukaart voor in de plaats.