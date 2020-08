Venezolaanse oppositie boycot verkiezingen en wil transparantie

De belangrijkste oppositiepartijen in Venezuela zijn van plan om de parlementsverkiezingen in december te boycotten. Ze zeggen niet mee te willen werken aan een verkiezing waarvan de uitslag al vaststaat en die president Maduro weer in het zadel zal helpen.

Bij de vorige verkiezingen in 2018, waarbij Maduro werd herkozen, boycotten de oppositiepartijen de stembusgang ook op soortgelijke gronden.

Het land is in een hevige machtsstrijd verwikkeld. Veel landen beschouwen oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf vorig jaar uitriep als interim-president, als de rechtmatige president van het land. Zijn partij heeft nu nog de meerderheid in de Nationale Vergadering, maar dat wil president Maduro veranderen met de verkiezingen.

Dat terwijl de oppositie juist dit jaar een einde wilde maken aan het bewind van Maduro. Het coronavirus lijkt echter roet in het eten te gooien. Venezuela zit sinds maart in een lockdown en dat leidt ertoe dat er ook geen demonstraties tegen de president kunnen plaatsvinden.

Overleven

Ook zijn veel burgers door corona helemaal niet bezig politiek, maar vooral met overleven, zegt een Venezuela-expert van een Amerikaanse denktank. "In veel opzichten is de pandemie eerder een zegen geweest voor Maduro dan een vloek. Hij is nu sterker dan dat hij de afgelopen 18 maanden was."

De 27 oppositiepartijen hebben een verklaring op de website van het parlement geplaatst waarin staat dat ze niet meedoen aan de verkiezingen. "Venezuela, een land dat een humanitaire crisis doormaakt

wordt onderworpen aan een criminele, onderdrukkende dictatuur, verdient vrije, democratische en transparante verkiezingen."