Mexicaanse kartelbaas 'El Marro' opgepakt

Het Mexicaanse leger heeft de kartelbaas Jose Antonio Yepez opgepakt. Dat heeft de gouverneur van de provincie Guanajuato bekendgemaakt via Twitter.

Yepez, ook bekend onder zijn pseudoniem 'El Marro' (De Hamer), is de leider van het Santa Rosa de Lima-kartel in de Guanajuato-provincie. Dat was ooit een vrij veilige provincie, maar is door kartelgeweld steeds gevaarlijker geworden.

De kartelbaas is vanmorgen vroeg (lokale tijd) gearresteerd in een gezamenlijke actie van verschillende Mexicaanse overheidsdiensten. Hij wordt naar de zwaarbeveiligde Altiplano-gevangenis gebracht, waar in 2015 de kartelbaas 'El Chapo' ontsnapte.

Bij de arrestatie van El Marro werden vijf anderen gearresteerd. Ook werd een ontvoerde lokale zakenvrouw gered. En de autoriteiten hebben een arsenaal aan wapens geconfisqueerd.

Het Santa Rosa de Lima-kartel was eerder vooral berucht vanwege oliediefstal. De afgelopen jaren raakte de criminele organisatie verwikkeld in een bloedige strijd met het Jaliscokartel. Beide kartels wilden controle hebben over de Guanajuato-provincie.