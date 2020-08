Man (18) zonder rijbewijs in twee jaar tijd achttien keer aangehouden

In de Rotterdamse wijk Delfshaven is vannacht een 18-jarige bestuurder voor de achttiende keer in twee jaar tijd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs.

Bij een controle gaf de man aan geen identiteitspapieren bij zich te hebben. De Rotterdammer gaf vervolgens de naam op van zijn oudere broer, die wel een rijbewijs heeft.

De politie liep die gegevens na in het systeem. Hoewel de man volgens de politie enigszins op de foto van zijn broer leek, viel hij door de mand toen ze meer vragen stelden en zijn vingerafdrukken checkten.

Negende keer

Uiteindelijk kreeg hij een bekeuring voor het opgeven van een valse naam: 390 euro. Twee weken geleden kreeg hij hier ook al twee bekeuringen voor. Het was dit jaar al de negende keer dat hij werd betrapt.

De boete voor rijden zonder rijbewijs gaat via de officier van justitie. Waarschijnlijk volgt er later nog een zitting. De auto wordt teruggegeven aan de eigenaar, de vader van een vriend.