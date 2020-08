Door corona zwaar getroffen Florida bereidt zich voor op tropische storm

De tropische storm Isaias nadert het zuidoosten van de Amerikaanse staat Florida. Er wordt gewaarschuwd voor zware windstoten, overstromingen en veel regen. De autoriteiten hadden stranden en parken gisteren al afgesloten. Ook corona-teststraten in gebieden waar de storm kan toeslaan zijn dicht, omdat de tenten waarin die tests plaatsvinden bij harde wind kunnen omvallen.

Florida is in de coronacrisis een van de zwaarst getroffen Amerikaanse staten. Er zijn meer dan 480.000 besmettingen geregistreerd, met tienduizenden nieuwe gevallen in de afgelopen week. In totaal zijn tot nu toe meer dan 7000 inwoners van Florida overleden aan het virus.

Schuilkelders

Vanwege de corona-uitbraak zien sommige stormmaatregelen er anders uit dan normaal. Zo gaan vandaag niet overal de schuilkelders open, omdat niet altijd voldoende afstand kan worden gehouden. In onder meer het district Palm Beach, aan de oostkust van Florida, zijn de kelders wel opengegaan. Evacués moeten een mondkapje dragen en hun temperatuur wordt gecontroleerd, zegt Bill Johnson, die in Palm Beach verantwoordelijk is voor crisismanagement.

Hij benadrukte gisteren dat het niet verplicht is om naar een schuilkelder te gaan. "We blijven erbij dat het veiliger is om thuis te blijven, vanwege covid-19", zei hij. "Je moet de schuilkelders zien als laatste redmiddel."

Gouverneur Ron DeSantins van Florida zei dat hij ervan uitgaat dat vandaag op sommige plekken de stroom uitvalt door storm Isaias. Gisteren riep hij inwoners op om voldoende water, voedsel en medicijnen in huis te halen, genoeg voor een week.

Astronauten

Isaias groeide donderdag uit tot een orkaan. In de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico rukte de wind die dag bomen uit de grond, verwoestte huizen en veroorzaakte lokaal overstromingen. Er vielen drie doden. Gisteren trok Isaias over de Bahama's. Toen nam de stormkracht wel iets af en werd niet meer van een orkaan gesproken, maar van een tropische storm. De verwachting is dat de storm in de loop van vandaag weer aanzwelt tot een orkaan.

Experts verwachten niet dat Isaias invloed heeft op de geplande landing van de twee astronauten van de SpaceX Dragon. Die ruimtecapsule landt als het goed is om 20.41 uur Nederlandse tijd in de Golf van Mexico bij Florida, de eerste landing in zee in 45 jaar.