Cessna-vliegtuigje met 500 kilo cocaïne neergestort in Papoea-Nieuw-Guinea

In Papoea-Nieuw-Guinea is een klein vliegtuigje neergestort met meer dan 500 kilo cocaïne. Het was de bedoeling dat de Cessna naar Australië zou vliegen, waar de drugs volgens de politie een kleine 50 miljoen euro hadden kunnen opleveren.

De drugs worden door de politie gelinkt aan vijf mensen die deze week op verschillende plekken in Australië werden opgepakt. De bende zou vanuit Melbourne een criminele organisatie hebben gerund die banden heeft met de maffia in Italië.

De Australische politie hield de drugsbende al twee jaar in de gaten en zegt dat hebzucht de criminelen vermoedelijk de das om heeft gedaan; het vliegtuigje zou veel te zwaar beladen zijn geweest.

Ook de piloot, een Australiër, is opgepakt. Hij meldde zichzelf bij het Australische consulaat in Papoea-Nieuw-Guinea.