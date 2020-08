Duizenden betogen in Berlijn tegen coronamaatregelen, aangifte tegen organisatie

De betogers komen uit alle hoeken van het land. "Mensen hebben bordjes bij zich, met: 'Wij komen uit Düsseldorf' en 'wij komen uit Stuttgart'", zegt Van de Hulsbeek. "Dat is juist ook een zorg, want stel dat dit een superspread event blijkt te zijn, dan verspreidt het virus zich door het hele land."

Op de demonstratie waren ook tegendemonstranten afgekomen. "Die riepen: 'nazi's raus, nazi's raus'", zegt Van de Hulsbeek. "Maar de demonstranten in de stoet riepen dat mee, omdat ze zichzelf geen nazi vinden en de leus gewoon meescandeerden."

Wekelijkse demonstraties

In het centrum van Berlijn waren tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis wekelijks demonstraties. Ook in Stuttgart kwamen er op het hoogtepunt een paar duizend betogers bij elkaar. De laatste weken waren die demonstraties uitgedoofd. De timing van deze demonstratie is daarom opmerkelijk, zegt Van de Hulsbeek. "Vandaag willen ze het einde van de pandemie uitroepen, terwijl het aantal nieuwe besmettingen juist toeneemt."

Gisteren werden er in Duitsland 955 nieuwe besmettingen gemeld. De minister van Gezondheidszorg Jens Spahn is dan ook niet blij met de demonstratie. "Demonstraties moeten kunnen, ook in tijden van corona. Maar niet zo", schrijft hij op Twitter. "Afstand, hygiëne en mondkapjes zijn er om ons allemaal te beschermen."