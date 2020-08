'Schuldengolf zzp'ers op komst, en gemeenten niet klaar om hen te helpen'

Door de bestaande problemen en de slechte vooruitzichten kijken schuldhulporganisaties gespannen naar de toekomst. Vrijwel iedereen in de schuldensector waarschuwt voor een golf van zzp'ers die op dit moment schulden opbouwen. NVVK schreef daar vorige week een brandbrief over aan alle Nederlandse gemeenten.

Struikelen

"Er gaat echt nog een grote golf komen", zegt directeur Jacqueline Zuidweg van Zuidweg en Partners. Dat bureau verzorgt de schuldhulp aan ondernemers voor ruim 140 gemeenten in Nederland. Inmiddels heeft het bedrijf zo'n vijftig coronadossiers.

"De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers zorgt nu nog voor zuurstof, maar dat houdt een keer op", zegt Zuidweg. "En als het uitstel van belastingbetalingen ook nog afloopt, dan gaan er heel veel zzp'ers struikelen." Wanneer dat stuikelmoment precies komt is onduidelijk.

Inhaalwerk

Gemeenten hebben flink wat in te halen, denkt Zuidweg. "Die hebben de normale bezetting van de schuldhulp voor ondernemers op nihil gezet. Wij hebben minder aanmeldingen gehad vanuit de gemeenten. Ook omdat ze niet bereikbaar waren voor mensen die behoefte hadden aan schuldhulp. Alles is ingezet voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Er zijn gemeenten die letterlijk het online loket voor ondernemershulp hebben uitgezet. Wij hebben verzoeken uit maart voor een saneringskrediet waar nog geen reactie op is gekomen."

Het gebrek aan kennis en mankracht bij veel gemeenten is volgens sommigen zo groot, dat het niet zomaar op te lossen is. "Zelfs als er duizenden mensen worden aangenomen is het onmogelijk dat de gemeenten de huidige aanwas aankunnen", zegt Sadik Harchaoui van SchuldenlabNL.

Samen met andere schuldhulpverenigingen onderzoekt SchuldenlabNL daarom of een opkoopfonds een optie is. Dat fonds moet schulden gaan opkopen van kleine ondernemers en burgers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. "Want er is een ander plan nodig. Bedenk iets wat sneller, goedkoper en rechtvaardiger is."