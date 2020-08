Zoekactie naar tiener die verdween in zee bij Monster hervat

Er stond gisteren op meerdere plekken langs de kust een sterke muistroming, een stroming die wordt veroorzaakt door water dat tussen geulen in zandbanken van de kust richting zee stroomt.

De reddingsbrigade rukte gisteren 229 keer uit om hulp te verlenen. Daarbij werd negen keer een zwemmer gered uit een levensbedreigende situatie en werden twee keer boten geholpen die in de problemen waren gekomen.

"In zo'n mui is de stroming zo'n 10 tot 12 kilometer per uur", zegt de woordvoerder van de reddingsbrigade. "Wij hebben geen kans om daar tegenin te zwemmen, dus het is beter om je even te laten meevoeren en als de stroming minder sterk wordt zijwaarts te gaan, naar de plek waar de golven breken en waar de zandbanken zijn."

De woordvoerder zegt dat er vandaag ook weer een sterke muistroming wordt verwacht. Hij adviseert zwemmers vooraf de reddingsbrigade te vragen waar de stroming het sterkst is en ook zelf de zee in de gaten te houden. "Waar de golven breken, is geen mui. Dat is juist op de plekken waar de zee rustig oogt."

In deze video, gemaakt nadat een Duits meisje in Ameland vermist was geraakt bij het zwemmen, leggen we uit wat een mui is en hoe je eruit kunt komen: