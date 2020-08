Geen Canal Parade dit jaar: 'Dat doet pijn, daar laten we zien wie we zijn'

Dat doet Pride met je, zegt Thijs. "Het gevoel dat je er mag zijn." Hij zegt op een dag als vandaag last te hebben van FOMO: Fear Of Missing Out. "Ik denk de hele tijd dat ik een feestje mis. Maar niemand heeft een feestje, dat is heel gek. Normaal gesproken is het programmaboek van de Pride Week zo dik als de Gouden Gids."

Thijs zou, net als andere jaren, op de boot van Mister B staan. "Dat is de boot waarop iedereen in leer is gekleed en waarvan het publiek denkt: wow, daar zijn ze weer. Die spanning en kick ga ik missen."

"Ook al is er geen Pride, we gaan altijd door", zegt Stanley. "Of het nu regent en de gouden make-up van je gezicht druipt, of dat er een terroristische dreiging is, zoals twee jaar geleden. Iedereen wist van die dreiging en toch ging de botenparade door. We hadden het gevoel: dit moet nu, het feest moet juist nu doorgaan. Ik denk dat we volgend jaar, als corona achter ons ligt, weer zo'n soort gevoel hebben. Dan vieren we het dubbel."