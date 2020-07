Drie aanhoudingen vanwege Twitterhack, 'meesterbrein' is tiener uit Florida

De Amerikaanse en Britse politie hebben drie mensen aangehouden vanwege het hacken van Twitter. Half juli werden op profielen van prominente Twitteraars schimmige bitcoinadvertenties geplaatst, nadat hun accounts waren gehackt.

Het gaat om twee Amerikanen en een Brit. De 17-jarige Graham Ivan C. uit Florida is hoofdverdachte in de zaak en wordt door de openbaar aanklager bestempeld als het 'meesterbrein' van de hack. "De massale fraude is hier in onze achtertuin gepleegd."

Er zijn 30 aanklachten tegen C. geformuleerd. Hij wordt door justitie als volwassene behandeld vanwege de ernst van de misdrijven.

100.000 dollar

Bij de grootschalige Twitterhack werden onder meer de accounts gehackt van de voormalige Amerikaanse president Obama, Microsoft-oprichter Bill Gates, Tesla-baas Elon Musk en techbedrijven als Uber en Apple. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 100.000 dollar is opgehaald met de frauduleuze bitcoinadvertenties.

Ook het account van PVV-leider Geert Wilders is gehackt, waarna zijn profielfoto werd veranderd in een karikaturale afbeelding van een zwarte man. Ook werden via het account verschillende complottheorieën geretweet. Het is onduidelijk of de hack van Wilders' account samenhangt met de bitcoin-oplichting. De Nederlander die het account binnendrong zei tegen de NOS dat hij hulp heeft gehad van een Amerikaan.

Twitter laat in een reactie weten dankbaar te zijn voor het snelle handelen van politie en justitie.