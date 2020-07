Geen verplichte quarantaine voor risicoreizigers, wel extra nadruk op thuisisolatie

Het kabinet ziet af van verplichte quarantaine voor reizigers uit landen waarvoor het reisadvies oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet gaan) is. Wel krijgen teruggekeerde Nederlanders een dringender oproep van het kabinet om twee weken binnen te blijven, zo melden Haagse bronnen aan de NOS.

Het kabinet gaat met spoed onderzoeken hoe reizigers geregistreerd kunnen worden, bijvoorbeeld met passagierslijsten. Ook wordt gekeken wordt hoe steekproefgewijs, bijvoorbeeld met een telefoontje van de GGD, gecontroleerd kan worden of mensen zich houden aan thuisquarantaine.

Zo moet voorkomen worden dat vakantiegangers uit risicolanden het coronavirus weer op grotere schaal in Nederland verspreiden. Het kabinet doet een beroep op werkgevers en scholen om te stimuleren dat werknemers en scholieren de deur ook echt niet uitgaan. Ook komt er een campagne met extra voorlichting over thuisisolatie voor iedereen die met het vliegtuig, de boot of de auto terugkeert in Nederland.

Duidelijkheid

Steeds meer landen en gebieden in Europa krijgen code oranje, zoals populaire vakantiebestemmingen als Kroatië en de Spaanse stad Barcelona. Premier Rutte had eerder deze week duidelijkheid beloofd over de maatregelen voor reizigers die uit een gebied met een oranje reisadvies komen.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan een Kamerbrief over quarantaine. Die loopt vertraging op, omdat er allerlei juridische haken en ogen zitten aan strengere quarantaine voor burgers. Enkele toonaangevende deskundigen hebben, op verzoek van minister De Jonge van Volksgezondheid, een advies geschreven en daarin een dringende oproep gedaan om quarantaine voor reizigers uit rode en oranje risicolanden wel verplicht te stellen.

Maar zo'n verplichting komt er dus niet, benadrukken de Haagse bronnen. Het is juridisch niet mogelijk om iemand twee weken in zijn huis op te sluiten. "Ook omdat nog helemaal niet vast staat dat iemand ook echt besmettelijk is en een gevaar vormt voor de volksgezondheid", zegt NOS-verslaggever Ardy Stemerding.

Belangrijk onderdeel

Het kabinet, maar ook de burgemeesters van de veiligheidsregio's, maken zich zorgen over de gevolgen van de terugkomst van de vakantiegangers. De corona-uitbraak in maart kwam voor een groot deel door terugkerende vakantiegangers uit brandhaarden in Noord-Italië en Oostenrijk.

Het probleem is nu dat veel Nederlanders het niet zo nauw nemen met het dringende advies om in thuisisolatie te gaan. Het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM benadrukte deze week juist opnieuw dat die thuisisolatie een belangrijk onderdeel is van de Nederlandse corona-aanpak.

Geen verplichte coronatest

Werkgevers wordt gevraagd om hun thuiszittende werknemers te helpen met thuiswerken, waardoor de quarantaine geen vrije dagen kost. Ook hoeven scholieren en hun ouders niet meer te vrezen voor een spijbelmelding als ze niet naar school kunnen. En scholen wordt gevraagd om zo mogelijk thuisonderwijs te regelen.

Het kabinet probeert thuisisolatie dus gemakkelijker te maken, zegt Ardy Stemerding. Dat past ook bij de bestaande aanpak. "Tot nu toe wordt iedereen nadrukkelijk aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Het kabinet wil niet te veel politieagentje spelen." Het plan is dat mensen zich in ieder geval verplicht voelen om thuis te blijven. "Ook al kan je dat niet keihard opleggen."

Het ziet er ook niet naar uit dat er een verplichte coronatest komt. Mogelijk kunnen reizigers zich bij aankomst vrijwillig laten testen, maar daar is nog geen duidelijkheid over.