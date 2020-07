Filmregisseur Alan Parker (Midnight Express, Fame en Evita) overleden

Parkers stijl wordt door filmcritici omschreven als "eclectisch", waarbij de cineast vakkundig kon schipperen tussen verschillende stijlen.

Parker begon zijn carrière als schrijver en maker van gelauwerde televisiecommercials. Later legde hij zich toe op speelfilms en musicals in verschillende genres. Zijn eerste lange speelfilm, Bugsy Malone, werd een culthit. In het verhaal over de opkomst van een gangster worden alle rollen vertolkt door kinderen. De film werd met vijf prestigieuze prijzen onderscheiden. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door een jonge Jodi Foster, die toen net was bekend was geworden door Taxi Driver.

Later bekleedde Parker invloedrijke functies binnen de Britse filmindustrie. In 2002 werd hij geridderd vanwege zijn tomeloze inzet voor de filmwereld en mocht zich Sir Alan Parker noemen. Na zijn laatste film, The Life of David Gale, legde hij zich op de schilderkunst.

Parker stierf na een lang ziekbed, heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij laat een vrouw en vijf kinderen achter.

In 1978 verfilmde Alan Parker het boek Midnight Express, over een man die jaren vastzat in een Turkse gevangenis: