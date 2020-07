Handel in gestolen accounts: ook zonder rijbewijs op deelscooter

In de grote steden staan ze op ongeveer iedere straathoek: elektrische deelscooters. Je logt in met een app, huurt een scooter en voor 15 tot 20 euro rijd je zo een uur door de stad. Maar uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat er online onder minderjarigen een levendige handel is in gestolen scooteraccounts.

Zo rijden kopers van gekraakte accounts soms uren rond op een deelscooter op kosten van nietsvermoedende slachtoffers. De bestuurders zijn ook minderjarigen zonder scooterrijbewijs die gebruikmaken van de gestolen inloggegevens van anderen.

Vooral accounts van Felyx - een van de grootste deelscooteraanbieders van ons land met duizenden ritten per dag - worden online doorverkocht. NOS Stories sprak met tien handelaren die dealen in Felyx-accounts. Zij zeggen tientallen gestolen inloggegevens per maand te verkopen.

Vooral in de afgelopen maand was het vaak raak. Enkele tientallen slachtoffers vertellen dat hun account - soms voor honderden euro's - werd gebruikt door iemand anders. In onderstaande video laat een handelaar zien hoe makkelijk het is om een scooter met de gegevens van iemand anders te openen: