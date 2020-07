Veronica Inside gaat na de zomer door met hetzelfde team

Het voetbalpraatprogramma Veronica Inside gaat na de zomer weer verder.

"De gesprekken die de heren met elkaar en met John de Mol hebben gevoerd naar aanleiding van de onenigheid in de aan racisme gewijde uitzending van 22 juni, vormden voldoende basis om het komend seizoen weer met elkaar aan de tafel van Veronica Inside te gaan proberen", zegt producent Talpa.

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp gaan vanaf 11 september weer uitzendingen maken. Ook zijn ze als analist betrokken bij de uitzendingen van de Champions League, die vanaf 7 augustus bij SBS6 te zien zijn.

De presentatoren van het voetbalprogramma lagen met elkaar in de clinch sinds de laatste aflevering, waarin het ging over een opmerking die Derksen de week ervoor had gemaakt over een demonstrant verkleed als Zwarte Piet. "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?", zei hij. Rapper Akwasi is een bekende anti-racisme-activist, die zich bij een anti-racismedemonstratie op de Dam in felle bewoordingen uitliet over Zwarte Piet.

Volledig ongeloofwaardig

Johan Derksen kreeg veel kritiek op die opmerking en adverteerders rond het praatprogramma trokken zich terug. De laatste aflevering van Veronica Inside werd vanwege alle ophef geschrapt.

Talpa-directeur Marco Louwerens zei al dat hij verwachtte dat het programma na de zomer verder zou gaan, maar Derksen gaf aan dat hij niet meer aan tafel wil met Genee.

"Van der Gijp en ik zouden volledig ongeloofwaardig zijn als we met Wilfred dit programma op deze manier blijven maken. We hebben dit principiële besluit genomen", zei Derksen destijds. Het is niet duidelijk wat hem nu over de streep heeft getrokken om toch weer verder te gaan met Veronica Inside.