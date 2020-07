In Middelburg mogen gedetineerden overdag naar hun werk of de tandarts

Mensen die een korte straf uitzitten of hun straf bijna hebben uitgezeten, kunnen binnenkort in Middelburg terechtkomen in een gevangenis waar de deur een groot deel van de dag open is. Gedetineerden mogen bijvoorbeeld naar hun werk of studie, de tandarts, of een gesprek op de school van hun kind.

Het gaat om een pilot, die dit weekend start op het terrein van gevangenis Torentijd, meldt Omroep Zeeland. Overdag hebben de gedetineerden een nuttige dagbesteding, 's avonds zitten ze vast.

Het project in Middelburg valt binnen het programma Koers en Kansen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarin kijken professionals uit de zorg, de gemeente en justitie sinds een paar jaar naar verschillende manieren van straffen. Uit enkele tientallen projecten verspreid over het land moet blijken wat wel en wat niet werkt.

De proef in Middelburg is er daar een van. De pilot is opgezet omdat wordt gedacht dat mensen met deze manier van straffen hun leven na detentie makkelijker kunnen oppakken. Gevangenen die in een 'normale' gevangenis zitten, raken naast hun vrijheid vaak ook hun werk, gezin en inkomen kwijt. "Als je uit detentie komt moet je dat allemaal weer zien op te bouwen. Als je bepaalde zaken kan continueren, is de kans op succes groter", zegt Madelon van den Berg, directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Middelburg.