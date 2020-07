Aantal asielzoekers en nareizigers veel lager door coronacrisis

Er zijn veel minder asielzoekers en zogenoemde nareizigers naar Nederland gekomen vanwege de coronacrisis. In het eerste kwartaal van dit jaar deden 4505 mensen een eerste asielverzoek. In het tweede kwartaal waren dat er 1265, dat is 72 procent minder.

Dat staat in de cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), meldt het CBS. De minste verzoeken werden gedaan in april: 275. In juni werden met 655 de meeste verzoeken gedaan.

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers. Zij vormden in het tweede kwartaal 28 procent van alle aanvragers. Verder zijn er relatief veel Algerijnen en Marokkanen onder de aanvragers. Van meer dan honderd mensen was de nationaliteit nog onbekend.

Internationaal reizen

Ook het aantal nareizigers daalde. Dat zijn gezinsleden van mensen die al een voorlopige verblijfsstatus hebben. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 1060 nareizigers, in het tweede kwartaal 260.

Het was voor nareizigers dit voorjaar ook moeilijker om deze kant op te komen. Door de coronamaatregelen waren in veel landen de ambassades voor consulaire zaken gesloten en was internationaal reizen nauwelijks mogelijk.