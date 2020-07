Samir A. opgepakt voor terrorismefinanciering

Het veroordeelde oud-Hofstadgroeplid Samir A. is eind juni in Rotterdam opgepakt wegens financiering van terrorisme, bevestigt zijn advocaat Tamara Buruma tegenover de NOS. Hij zit sindsdien vast.

Hij wordt verdacht van het geld inzamelen voor vrouwen en kinderen in IS-gebied. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij geld aannam van familieleden en bekenden van vrouwen, "die naar het Midden Oosten zijn gereisd om deel te nemen aan de gewelddadige jihad". Het geld zou naar de vrouwen in het Midden-Oosten zijn verstuurd door een andere man.

Ook die is eind juni opgepakt. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctiewet, witwassen en hawala-bankieren, een vorm van bankieren zonder vergunning. A. wordt ook verdacht van de overtreding van de Sanctiewet.

'Stevende kinderen geholpen'

De advocaat van A. stelt dat hij geen terrorisme heeft gefinancierd. "Het gaat om vrouwen en kinderen in kampen in Koerdisch gebied, die hij geld, eten en medicijnen heeft gestuurd. Er is nooit geld naar IS gegaan", zegt Buruma. Ze stelt dat het ging om stervende kinderen.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doorzocht eind juni vier woningen en een bedrijfspand in de regio Rotterdam. Diezelfde dag werden de verdachten aangehouden. Ook sprak de dienst met familieleden van de uitgereisde vrouwen.

Het is in Nederland strafbaar om leden van IS financieel te steunen. Wanneer de zaak voor de rechter wordt behandeld is nog niet bekend.