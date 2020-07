Midden in de pandemie dreigen tienduizenden Amerikanen hun huis te verliezen

Het verhaal van Lakeisha Abimbola staat niet op zichzelf. Miljoenen Amerikanen hebben hun baan verloren, waardoor ze hun huur niet meer kunnen betalen of hun hypotheek kunnen aflossen. Door de crisis dreigen zo velen letterlijk op straat te belanden.

In de eerste maanden van de coronacrisis hadden meer dan veertig Amerikaanse staten een tijdelijk verbod ingesteld op huisuitzettingen. Inmiddels is het verbod in 27 staten verlopen of staat het op het punt te verlopen. In Virginia zijn huisuitzettingsprocedures alweer begonnen.

Met Phil Storey lopen we in Mosby Court, een van de arme, zwarte wijken even buiten het centrum van Richmond. Storey werkt voor de hulporganisatie Virginia Law Poverty Center en bemant een hulplijn voor inwoners die bedreigd worden met uitzetting.

De laatste maanden was het bij hem stil door het tijdelijk verbod op huisuitzettingen, "maar nu rinkelt de telefoon tientallen keren per dag bij ons".