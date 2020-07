Eerste vlees van experimentele varkenshouderij na vijf jaar op de markt

In deze experimentele fase is het duurder dan 'gewoon' vlees in de winkel. De initiatiefnemers zien voldoende perspectief om met deze duurzame varkenshouderij op termijn economisch rendement te halen. Dan hopen ze ook de prijs van het vlees omlaag te brengen, zodat het voor iedereen bereikbaar wordt. Initiatiefnemer Tjacko Sijpkens: "De dieren groeiden sneller dan in een reguliere stal en de kosten zijn lager."

De varkens in Boekel krijgen biggetjes en worden vetgemest in dezelfde ruimte. Dat betekent minder verplaatsingen en dus minder stress en kosten. In de hokken is meer ruimte, zodat de dieren elkaar niet verdringen of verwonden. "De staarten worden niet gecoupeerd. Ze 'knutselen' wel aan elkaars staarten maar dat is om de rangorde te bepalen", legt Sijpkens uit. De dieren krijgen geen antibiotica, dat betekent minder dierenartskosten.

Inonge Reimert, onderzoeker naar gedrag en welzijn van varkens aan de Wageningen universiteit, noemt de stal een interessante proeftuin. Regelmatig komt ze een kijkje nemen, echt onderzoek is er nog niet gedaan. "Het is nog vooral experimenteren in deze eerste cyclus. Als er iets niet goed gaat, passen we dat meteen aan."