Maarten Biesheuvel was 'koning van het korte verhaal'

Maarten Biesheuvel werd geboren in Schiedam en groeide op in een gereformeerd milieu. Hij ging naar het Groen van Prinsterlyceum in Vlaardingen, maar werd daar in 1956 vanaf gestuurd vanwege zijn eigenzinnige gedrag. Daarna werkte hij in de haven en monsterde aan als ketelbink op schepen terwijl hij intussen het avondgymnasium volgde. Uiteindelijk slaagde hij in 1959 voor zijn eindexamen.

Eerste psychische crisis

Na het vervullen van zijn dienstplicht ging hij rechten studeren in Leiden. Daar sloot hij vriendschap met Maarten 't Hart, met wie hij colleges bij de bekende slavist en letterkundige Karel van het Reve volgde. In die periode kreeg hij ook zijn eerste psychische crisis en zat hij een paar maanden in een inrichting in Oegstgeest.

Door het verlies van zijn geloof was Biesheuvel al zijn zekerheden in het leven kwijt geraakt, waardoor hij in een geestelijke crisis belandde die jaren aanhield.

In zijn studentenjaren was hij lid van de progressieve studentenvereniging Catena, liep mee in protestmarsen en schreef voor het Leids Universiteitsblad geëngageerde artikelen.