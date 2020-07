Amnesty vraagt aandacht voor jezidi-kinderen: 'Dringend hulp nodig'

De bijna 2000 jezidi-kinderen die na hun ontvoering door de islamitische terreurgroep IS terugkeerden naar hun familie verkeren zowel lichamelijk als geestelijk in een crisis. Dat concludeert Amnesty International in een rapport, waarvoor de mensenrechtenorganisatie sprak met overlevenden die als kind gevangen genomen zijn, hun familieleden, artsen, psychotherapeuten en overheidsfunctionarissen.

De jezidi's zijn een etnische en religieuze minderheidsgroep in Irak. Nadat IS-terroristen in augustus 2014 de Noord-Iraakse stad Sinjar waren binnengevallen, vluchtten honderdduizenden jezidi's de bergen in. Velen, onder wie kinderen, werden vermoord of gevangengezet. Vrouwen werd tot slaaf gemaakt en misbruikt. Kinderen werden ingezet om te vechten en eveneens misbruikt. De Verenigde Naties hebben vastgesteld dat sprake is van een genocide op de jezidi's.

'Slopende, blijvende verwondingen'

Amnesty-onderzoekers reisden in februari naar Iraaks Koerdistan voor tientallen interviews. Volgens Matt Wells van Amnesty troffen ze kinderen die dringend hulp nodig hebben, niet alleen van de Iraakse autoriteiten maar ook van de internationale gemeenschap. Vrouwen en kinderen zouden via de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR met voorrang en versneld in aanmerking moeten komen voor hervestiging in een ander land.

Veel kinderen die gevangen werden gehouden door IS hebben er "slopende, blijvende verwondingen, ziektes of lichamelijke ongemakken aan overhouden", schrijft Amnesty. Velen kampen met geestelijke problemen, zoals posttraumatische stress, angststoornissen en depressie. Ze hebben last van flashbacks, nachtmerries, agressie, stemmingswisselingen en trekken zich terug. Vooral voormalige kindsoldaten en meisjes die slachtoffer waren van seksueel geweld hebben dringend hulp nodig.

Amnesty sprak een voormalig kindsoldaat, die vertelde dat hij vocht om te overleven. "Nadat ik terugkwam uit gevangenschap zocht ik gewoon iemand die om me gaf, wat steun, die me zou zeggen 'ik ben er voor je'. Dat is wat ik zocht, en ik heb het niet gevonden."

Aan lot overgelaten

Meisjes die werden misbruikt door IS'ers lijden aan tal van gezondheidsklachten en hebben problemen met zwanger raken of het uitdragen van hun zwangerschap, meldt Amnesty. Een arts vertelde dat bijna ieder meisje tussen 9 en 17 jaar dat ze had behandeld slachtoffer was van verkrachting of ander seksueel geweld. Voor hen wordt in Irak nauwelijks een behandeling geboden.

Wells zegt dat meisjes "systematisch zijn blootgesteld aan de horrors van het leven onder IS" en dat ze daarna aan hun lot zijn overgelaten.