Fransen nemen mediabedrijf Blendle over

Het Nederlandse mediabedrijf Blendle wordt verkocht aan het Franse Cafeyn. Ceo en mede-oprichter Alexander Klöpping zegt tegen de Volkskrant dat hij er een dubbel gevoel over heeft, maar met Cafeyn hoopt hij dat hij zijn droom om Europees marktleider te worden sneller kan waarmaken.

Blendle werd in 2014 opgericht. Met een abonnement krijg je toegang tot artikelen van tijdschriften en een selectie uit kranten; ook kunnen losse artikelen gekocht worden.

Klöpping (33) zegt tegen de krant dat het de bedoeling is dat het aanbod van beide bedrijven uiteindelijk bij elkaar wordt gevoegd. Cafeyn heeft afspraken met 1500 titels, waaronder het Britse dagblad The Guardian en het Franse L'Equipe.

Kwaliteitsjournalistiek

Klöpping was vorig jaar nog op zoek naar investeerders, maar hij kwam er naar eigen zeggen vooral achter dat partijen Blendle wilden overnemen. "De vonk sloeg over bij Cafeyn: we kunnen wel als twee losse bedrijven in Europa proberen hetzelfde doel na te streven, maar het is veel logischer om dat samen te doen", citeert de Volkskrant Klöpping, die benadrukt dat zijn doel is om kwaliteitsjournalistiek aan de man te brengen.

Ook wil hij voorkomen dat grote bedrijven als Facebook en Google de markt opslokken. "Zij hebben nou niet echt laten zien het beste voor te hebben met kranten en tijdschriften: alle advertentie-inkomsten hebben ze opgevroten."

Wat Cafeyn betaalt voor Blendle wordt op verzoek van de Fransen niet bekendgemaakt. Klöpping blijft betrokken, als lid van het bestuur van Cafeyn.