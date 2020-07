VS haalt ruim 6400 militairen weg uit Europa

De VS haalt zo'n 6400 militairen die zijn gestationeerd in Duitsland terug naar huis. 5400 anderen worden overgeplaatst naar landen elders in Europa, zoals België en Italië. Ook zullen er troepen worden verplaatst naar NAVO-landen rond de Zwarte Zee. Volgens minister van Defensie Esper moeten die Rusland afschrikken.

Verder gaat de verhuizing van 2500 luchtmachtmedewerkers van het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland niet door. Esper zegt dat met sommige verplaatsingen "binnen enkele weken" al zal worden begonnen.

Het plan kost de VS miljarden dollars, zeggen bronnen tegen persbureau AP. Als de troepenverplaatsing is afgerond, zijn er nog ongeveer 24.000 Amerikaanse militairen in Duitsland in plaats van de huidige 36.000.

President Trump noemde dat aantal vorige maand al, toen hij dreigde de troepen weg te halen uit Duitsland. Nu voegt hij dus de daad bij het woord.

Defensiebudget

Trump verplaatst de militairen omdat Duitsland zich niet houdt aan de afspraken die in de NAVO gelden over het defensiebudget. Binnen het Atlantisch bondgenootschap is de norm dat lidstaten 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie besteden. Het stoort president Trump dat veel landen zich daar niet aan houden en daar hamert hij al jaren op.

De Amerikaanse troepen in Duitsland zijn voornamelijk gelegerd op luchtmachtbasis Ramstein in Rijnland-Palts. Duitsland fungeert als logistieke schakel voor de Amerikaanse defensie richting het Midden-Oosten. Zo werden veel militairen die gewond raakten in Irak of Afghanistan in Duitsland verpleegd.

Kritiek uit eigen partij

Trump kreeg vanuit zijn eigen Republikeinse Partij kritiek op zijn plannen om troepen weg te halen uit Europa. 22 Republikeinen uit het Huis van Afgevaardigden schreven Trump vorige maand een brief, waarin ze hem vroegen de militairen in Duitsland te houden. Zij vrezen dat Rusland zich agressiever zal opstellen op het wereldtoneel, als de VS minder aanwezig is in Europa.