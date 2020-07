Negen jaar cel voor fatale brand Hillegom

Een 22-jarige man uit Hillegom is veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het stichten van een dodelijke woningbrand in Hillegom in januari 2019. Daarbij kwam de Chinese student Maolin Zhang om het leven.

De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat Sean M. verantwoordelijk is voor de brandstichting. Hij moet een schadevergoeding betalen aan de ouders van Zhang en aan een aantal slachtoffers van de brand.

Drie huizen afgebrand

De brand verwoestte drie huizen waaronder het huis waar Zhang een kamer huurde. Een van de andere bewoners werd wakker van het vuur en kon de buren tijdig waarschuwen. Zij ontkwamen via de dakgoot. De Chinese student kon niet meer wegkomen.

M. was een huisgenoot van het slachtoffer. Hij werd drie maanden na de brand aangehouden en ontkende lange tijd dat hij iets te maken had met de brand.

Begin dit jaar legde hij alsnog een bekentenis af. M. heeft een lichte verstandelijke beperking en een persoonlijkheidsstoornis. Hij zou verminderd toerekeningsvatbaar zijn, meldt Omroep West.

Op 17 januari vorig jaar stak hij de meterkast in brand en vertrok daarna naar zijn werk. Tijdens de rechtszaak verklaarde hij dat hij brandstichting "leuk en spannend" vond; hij zei dat hij de brand in een opwelling had gesticht. M. is ook veroordeeld voor twee andere branden.

Astronomie

Het slachtoffer kwam in 2017 vanuit Peking naar Nederland om te promoveren in de astronomie. Na zijn dood startte de vakgroep sterrenkunde in Leiden een crowfundingsactie om de ouders van de man financieel te steunen. Als eerbetoon is ook een planetoïde naar hem genoemd.