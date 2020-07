Turkije verstevigt greep op sociale media

Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen waarmee de controle op sociale media flink wordt uitgebreid.

De wet geldt voor socialemediabedrijven die dagelijks meer dan een miljoen unieke bezoekers trekken in Turkije, zoals Facebook en Twitter. Die worden verplicht om in Turkije een vertegenwoordiger te hebben, die binnen 48 uur moet reageren op aanwijzingen van de Turkse rechter, bijvoorbeeld om ongewenste inhoud weg te halen. De bedrijven moeten ook de data van Turkse gebruikers opslaan op servers in Turkije.

Bij een weigering kunnen boetes tot 1,2 miljoen euro en een reclameverbod worden opgelegd. Daarnaast kan de bandbreedte van de sites met maximaal 90 procent worden verminderd, waardoor ze erg traag laden.

Zorgen over aantasting vrijheid van meningsuiting

De meeste media in Turkije staan onder controle van de regering. Voor andere meningen zijn de Turken aangewezen op kleine nieuwssites en sociale media.

Mensenrechtengroepen en oppositiepartijen maken zich zorgen dat de wet de vrijheid van meningsuiting verder aantast. Een woordvoerder van president Erdogan stelt dat de wet niet leidt tot censuur, maar slechts de wettelijke en commerciële banden met de bedrijven regelt.

Erdogan zelf zei eerder dat hij met de wet de immoraliteit op sociale media wil aanpakken. Hij was onder meer boos over beledigingen aan het adres van zijn schoonzoon en tevens minister van Financiën Berat Albayrak na de geboorte van diens vierde kind. Mensen vroegen zich onder meer af of Albayrak wel de vader was.