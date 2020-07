Arnhem komt met groen plan om gevolgen klimaatverandering op te vangen

Arnhem gaat de stad groener maken. Er verdwijnt asfalt en bij pleinen en winkelcentra worden vijvers aangelegd. Met die maatregelen wil Arnhem de gevolgen van de klimaatverandering opvangen, schrijft Trouw. De stad presenteert vandaag een klimaatplan.

Een andere, groenere inrichting van de stad moet ervoor zorgen dat Arnhem extreme droogte, hitte of plensbuien aankan.

Bij pleinen en winkelcentra komen ook schaduwroutes en koelteplekken. Bomen krijgen er meer ruimte.

In het klimaatplan staat per wijk opgesomd wat er moet gebeuren. Arnhem gaat ervan uit dat klimaatverandering voor een deel onafwendbaar is en daar wil de stad zich op voorbereiden. Het gemeentebestuur benadrukt dat het tegelijkertijd doorgaat met het stimuleren van duurzame energie.

Overige gemeenten minder ver

Andere gemeenten zijn ook bezig met het opstellen van plannen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, maar experts zeggen dat zij minder ver zijn dan Arnhem. "Ze doen nog te weinig, de kennis ontbreekt vaak", zegt klimaatdeskundige Marjolein Pijpers-Van Esch van de Technische Universiteit Delft in Trouw.

Volgens de experts moeten alle gemeenten haast maken met de klimaatplannen, want ze moeten nog dit jaar een 'klimaatstresstest' afronden. Dat eist het Rijk in een deltaplan. Uit die test moet duidelijk worden welke straten kwetsbaar zijn voor overstroming, hitte en verzakking door klimaatverandering.

Veel gemeenten zijn nog op zoek naar de juiste aanpak om klimaatbestendig te worden. Technisch kan het in elk geval, zegt Bas Bierens van ingenieursbureau Arcadis in de krant. "Van waterbuffers tot klimaatbestendige bouw: er is veel mogelijk. De uitdaging is vooral cultureel. Er moet draagvlak voor zijn onder bewoners."

De Arnhemse wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) erkent dat de gemeente het niet alleen kan en dat inwoners moeten helpen. Zij hoopt dat mensen met eigen voorstellen komen, bijvoorbeeld om regenwater op te vangen of groene daken te plaatsen. Daarvoor geeft de gemeente subsidie.