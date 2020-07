Veel thuiswerken is de nieuwe realiteit, zien de grootste werkgevers

En dat is volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin een grote verandering. "Na digitalisering is deze verandering in werkpatronen de grootste omslag van de afgelopen jaren. Bedenk dat we al heel lang over dit onderwerp praten en nu in zo'n vier maanden tijd de verschuiving daadwerkelijk heeft plaatsgevonden."

Dat het thuiswerken op deze schaal kan, komt ook door veel technologische oplossingen. Veel van de ondervraagde werkgevers geven aan dat ze gebruik zijn gaan maken van communicatiesoftware Microsoft Teams, binnen de overheid is er gekozen voor WebEx van Cisco.