Moeder Tamar roept automobilist op zich te melden: 'Alsjeblieft, kom over de brug'

Boes wil met haar oproep rechtvaardigheid voor haar dochter, zei ze in het programma. "Het was een heel lief meisje, heel vergevingsgezind. Ze bleef nooit lang boos. Tamar was absoluut geen typetje die een ander in de ellende wil brengen. Ik red Tamar toch niet meer, maar ik heb nog vragen."

Een zoektocht van de moeder naar haar dochter leverde in de nacht van vrijdag op zaterdag niets op. Het meisje was van huis vertrokken, omdat ze niet om 00.00 uur naar bed wilde gaan. "Zij ging lopen en ik ging achter haar aan. En ik heb haar niet meer gevonden."

De hulp werd nog ingeroepen van een groep jongeren die buiten liepen. Boes zei uren met de jongeren te hebben gezocht. Ook de vader van Tamar is nog gaan zoeken. Ze werd uiteindelijk door de politie gevonden.

'Verlos jezelf'

"Verlos jezelf van het idee wat je gedaan hebt", zei Boes. "Dat verander je niet meer. Tamar is er niet meer. Maar wij hebben wel de vragen. Hoe laat is ze overleden, heb je haar gezien, heb je te hard gereden, in welke toestand was iemand? Ik vind dat voor Tamar gewoon gerechtigheid. Het was een heel zachtaardig kind, heel lief. Die een ander nooit wat aandeed. Ze is in de berm achtergelaten als een beest. Dit gun je haar niet."