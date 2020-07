Bouw grootste kernfusieproject ter wereld van start in Zuid-Frankrijk

De bouw van het grootste kernfusieproject ter wereld is vandaag van start gegaan. De 20 miljard euro kostende reactor in Zuid-Frankrijk genaamd Iter is een ambitieus project, waar landen uit de EU aan werken samen met de VS, Japan, China, Zuid-Korea en Rusland.

De kernfusiereactor is een nieuw stadium van de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor (Iter). Het doel daarvan is het nabootsen van de energie-opwekking van de zon. Daarmee zou de ultieme schone energie opgewekt kunnen worden. "Een kunstmatige zon is een energiebron uit onze dromen", zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Kernfusie is een ander proces dan kernsplijting, waar nu kernenergie mee wordt opgewekt. Bij kernsplijting wordt uranium of plutonium gesplitst, terwijl bij fusie atomen samenkomen. Bij kernfusie is er minder risico en komt geen langdurig radioactief afval vrij.

Kernfusie is al lang onderwerp van discussie: kan het, en kan het iets nuttigs opleveren? Iter moet dat nu gaan bewijzen.

Belofte van vrede

Volgens de initiatiefnemers is het niet alleen het grootste kernfusieproject ter wereld, maar ook het grootste wetenschappelijke project ter wereld. Zo is de 'tokamak', een apparaat dat wordt gebruikt voor kernfusie, 30 meter hoog. Het apparaat bestaat uit meer dan een miljoen onderdelen, die in verschillende landen worden geproduceerd.

Aan het project werken 35 landen mee. De Franse president Macron zei dat de reactor "de belofte van vrede" brengt, omdat er zoveel landen aan het project samenwerken voor het algemeen belang. Volgens de Indiase overheid laat het project zien dat de "de wereld uit één familie bestaat".

"Natuurlijk heeft de pandemie de planning beïnvloed", zei Bernard Bigot, directeur van Iter. Toch is het werk doorgegaan en heeft geen enkele medewerker van de reactor corona opgelopen, aldus Bigot.