Kabinet wil geen landelijke mondkapjesplicht in openbare ruimte

Lange discussie

Er is al langer discussie over de vraag of er een landelijke mondkapjesplicht ingevoerd moet worden. Het kabinet heeft altijd volgehouden dat dit niet nodig is, op advies van het Outbreak Management Team. Volgens het kabinet zouden mondkapjes voor schijnveiligheid zorgen.

De burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam vroegen vorige week woensdag om op meer plekken een mondkapjesplicht in te voeren. De Tweede Kamer wilde donderdag dat het Outbreak Management Team een nieuw advies daarover zou geven, omdat nieuwe inzichten in de wetenschap de situatie veranderd zouden hebben. Het kabinet heeft het OMT toen verzocht daarmee te komen.

Aura Timen van het OMT zei eerder vandaag dat het advies "over een paar dagen" zou komen. Ze wilde nog niets zeggen over de inhoud van dat advies.