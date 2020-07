Politie houdt 25-jarige verdachte aan om 'kettingroven'

De politie heeft een 25-jarige man uit Uithoorn aangehouden die ervan wordt verdacht in korte tijd meerdere slachtoffers te hebben beroofd van een ketting.

De kettingrover sloeg toe op verschillende plaatsen in Nederland en ging daarbij vaak op dezelfde manier te werk: hij benaderde zijn slachtoffers, veelal oudere vrouwen, van achteren vanaf een scooter. Vervolgens trok hij de sieraden van hun hals en reed hij weg.

Tips

De politie verspreidde twee weken geleden bewakingsbeelden van de kettingrover Daarop is te zien hoe hij een vrouw beroofde in De Bilt. "Vervolgens hebben we tips gekregen", zegt een woordvoerder van de politie tegen RTV Utrecht. "Daar hebben we verder onderzoek mee kunnen doen. Dat heeft meegeholpen om deze man op te kunnen pakken."

De man wordt ervan verdacht actief te zijn geweest in onder andere Leusden, Bunschoten, Driebergen, Aalsmeer, Leiderdorp, Lisse, Hillegom, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, De Bilt en Aalsmeer.

De verdachte zit in beperkingen. Dat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.