Letsel overleden meisje uit Marken vrijwel zeker door verkeersongeluk

Het letsel dat heeft geleid tot de dood van het 14-jarige meisje uit Marken is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een verkeersongeluk. Dat vermoeden bestond al, maar verder politie-onderzoek lijkt die aanname te bevestigen, meldt NH Nieuws.

Het slachtoffer werd zaterdagochtend vroeg door de politie gevonden in de berm langs dijk tussen Monnickendam en Marken. Ze was als vermist opgegeven nadat ze haar ouderlijk huis 's nachts had verlaten. Op de dijk vond de politie ook remsporen.

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De tiener is waarschijnlijk aangereden door een voertuig waarvan de bestuurder is doorgereden.

De politie doet nog onderzoek naar vier auto's die eerder in beslag zijn genomen en verse schade hadden. De eigenaren van de voertuigen uit Uitdam en Marken zijn gehoord, maar nog geen verdachte.

De politie doet een dringende oproep aan de bestuurder van het voertuig om zich te melden. Ook wordt mensen die het meisje in de bewuste nacht nog hebben gezien gevraagd contact op te nemen.