Vier gewonden bij grote vechtpartij in azc Budel

Bij een massale vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Budel zijn zeker vier mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren meer dan honderd mensen bij de vechtpartij betrokken. Een persoon is aangehouden.

De gewonden hebben lichte snijwonden, vermoedelijk doordat er messen zijn gebruikt. Ook is een beveiliger van het azc in de Brabantse plaats bedreigd.

De politie werd rond 04.00 uur gealarmeerd. Veel is nog onduidelijk, zegt de eenheid Oost-Brabant op Twitter. Inmiddels is het weer rustig bij het azc.