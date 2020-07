Nog maar weinig kleine ondernemers hebben lening gekregen

De noodzaak voor een kleine lening ondervond ook ondernemer Max Oost. Met zijn evenementenbedrijf in Overijssel verzorgt hij alles van bedrijfsbarbecues tot trouwerijen. "2020 stond mooi vol, we konden gaan groeien. Maar vanaf 13 maart kregen we drie dagen lang ik weet niet hoeveel telefoontjes en e-mailtjes van klussen die afgelast werden."

Om toch te overleven besloot hij zijn bedrijf om te gooien en een ijscokar te beginnen. Zodat hij nu op straat ijs kan venten, en op de langere termijn ook weer op evenementen kan staan. Daarvoor had hij wel een lening nodig.

Overheid staat garant

Om de kleinere ondernemers zoals Oost bij te kunnen staan, heeft de overheid eind mei in samenwerking met de banken een nieuwe regeling in het leven geroepen: de Klein Krediet Corona (KKC) garantieregeling. Daarbij staat de overheid voor 95 procent garant, de geldverstrekker voor slechts 5 procent.

Er is 750 miljoen euro aan krediet beschikbaar via de regeling, en volgens schattingen van het ministerie zouden zo'n 30.000 ondernemers ervoor in aanmerking komen. Dat is dus grofweg de helft van alle bedrijven die het nodig zouden hebben, omdat bij de rest het risico dat ze niet meer terug kunnen betalen te groot is.

Sinds de regeling eind mei van start is gegaan, is er nog maar 30 miljoen euro uitgeleend. Dat geld is naar zo'n 800 bedrijven gegaan. Hoeveel aanvragen zijn afgewezen, houdt de NVB niet bij. Een woordvoerder schat dat het in elk geval om niet meer dan de helft van alle aanvragen gaat.

Aanvullende leningen

Een deel van de groep ondernemers die bij de KKC-regeling buiten de boot vallen, kan nog terecht bij kredietverstrekker Qredits, een samenwerkingsverband van banken, verzekeraars en de overheid zonder winstoogmerk. De stichting wordt geholpen door het Europees Investeringsfonds, dat deels garant staat voor de leningen

Qredits kreeg 25 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om eveneens kredieten tot 50.000 euro te verstrekken. Voor een lening bij de kredietverstrekker hoeft een ondernemer niet per se een onderpand te hebben, zoals een eigen huis. Ook is er vaak minder eigen inleggeld nodig dan bij een lening via de bank.

Hieronder zie je welke ondernemers tot nu toe geld ontvingen via Qredits, en hoeveel.