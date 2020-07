Modeontwerper Yamamoto, bekend van werk met David Bowie, overleden

De vooraanstaande Japanse modeontwerper Kansai Yamamoto is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij werd in de jaren 70 bekend door zijn samenwerking met David Bowie: voor hem ontwierp hij onder meer de outfit van Bowies alter ego's Ziggy Stardust en Aladdin Sane. Ook maakte hij een opvallende jumpsuit voor Bowie.

Yamamoto leed aan leukemie en is dinsdag al overleden, maar zijn dood is nu pas bekendgemaakt.

Yamamoto werd in 1944 geboren in Yokohama en was in 1971 de eerste Japanse ontwerper die een modeshow bracht in Londen. Zijn werk wordt gekenmerkt door de combinatie van traditionele Japanse motieven en uitgesproken kleuren en ontwerpen.

Behalve Bowie kleedde Yamamoto ook onder meer Elton John en Stevie Wonder. Overigens ontwierp hij niet alleen kleding. Hij had ooit de wens om ingenieur te worden en ontwierp paviljoens voor de G8 in 2008 in de stad Toyako. Ook tekende hij voor het interieur en exterieur van de trein die rijdt tussen Tokyo en Narita, de internationale luchthaven bij die stad.